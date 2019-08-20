В Харькове раскрыли офицера, оголтело фанатеющего от боевиков и русского мира

Геннадий Бондарев / Facebook.com

В Харькове случился заметный скандал из-за преподавателя Харьковского института танковых войск (ХИТВ) Геннадия Бондарева − ярого сторонника русского мира и Владимира Путина.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Facebook-паблике "Зрадники військової присяги ХІТВ".

Согласно обнародованным данным, Бондарев – активнейшим образом использует запрещенную в Украине социальну сеть "Одноклассники", где регулярно скорбит за погибшими боевиками по типу Михаили "Гиви" Толстых, а также поддерживает атаки на территориальную целостность Украины.

"Человек, который обучает офицеров ВС Украины, преподает в военном вузе, в течение 5 лет имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником "русского мира", аннексии Крыма", - говорится в тексте.

О Бондареве известно, что ранее он был в ХИТВ преподавателем сихологию на кафедре офицеров запаса, теперь же читает в вузе общевоенные дисциплины.

Напомним, ранее на популярном украинском курорте Бердянск поиздевались над фанатами Владимира Путина и "русского мира". До этого Егор Кваснюк, сбежавший в РФ одесский фанат "русского мира" пожаловался на свою плохую жизнь.