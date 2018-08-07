«Деватизованный отдел». На популярном курорте поиздевались над фанатами Путина и "русского мира"

То самое фото

В городе Бердянске (популярном украинском курорте) сотрудники повесили табличку с предупреждением о том, что не обслуживают фанатов Кремля, а также личных симпатиков президента РФ Владимира Путина.

Соответствующий фотоснимок был опубликован на странице «Дебальцево online» в сервисе микроблогов Twitter. По словам автора, снимок был сделан в 2018-м.

«Лица, симпатизирующие России, и лично г-ну (читать го*ну, ган*ону…) Путину В. В. в нашем отделе не обслуживаются!», − напечатано крупными буквами на таблице. Фото было сделано в специализированном магазине − на фоне гитар и прочих музыкальных инструментов.

Естественно, что снимок не мог не вызвать шквал глумливых, издевательских и радостных комментариев украинских пользователей.

"Скоро так будет по всей Украине", "Респект!" "Собакам и рузсьге вход запрещен", «Это хороший пример», «Деватизованный отдел», − написали они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сумах полиция с погоней и насилием задержала водителя джипа с российскими номерами.