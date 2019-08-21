Мини-отпуск в августе: сколько будем отдыхать на День независимости

23 августа рабочий день будет сокращен на один час / maximum.fm

На этой неделе украинцев ждут самые длинные выходные в августе 2019 года. Они связаны с празднованием Дня Независимости Украины, который отмечается ежегодно 24 августа.

Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 24, 25 и 26 числа текущего месяца. Кроме того, 23 августа рабочий день будет сокращен на один час.

Как известно, в День Независимости Украины в Киеве пройдут сразу два марша – организованный командой президента Владимира Зеленского, и народный. Они пройдут вместо парада военной техники, который Зеленский решил отменить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины, в котором сказано об отмене традиционного военного парада на Майдане независимости.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ко Дню независимости украинские военные получат по 1-2 тысячи гривен премии.

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Напомним, Министерство социальной политики опубликовало календарь праздников в 2020 году для украинцев.