Сын погибшего командира батальона им. Дудаева: Зеленский дал гражданство 11 бойцам

Тимерхан Мунаев получит украинский паспорт / Фото: Facebook/Юрий Голик

Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа специальным указом предоставил украинское гражданство 1 иностранцам, принимавшим участие в защите территориальной целостности Украины в военном конфликте на Донбассе.

"Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны", - сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что среди новых граждан Украины Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, который погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

Тимерхан Мунаев над телом отца / Фото: Facebook/Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева

Напомним, Зеленский упростил предоставление гражданства Украины гражданам России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву.