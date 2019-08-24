Во Львове коп сбил на пешеходном переходе двух женщин

Пешеходы получили телесные повреждения / Фото пресс-службы ГБР

Во Львове произошло ДТП с участием патрульного полицейского. Правоохранитель на служебном автомобиле сбил двух женщин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, авария произошла 23 августа около 14:40. За рулем Mitsubishi Outlander находился сотрудник полиции при исполнении служебных обязанностей.

Пешеходы получили телесные повреждения, степень тяжести устанавливается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области.

Фото пресс-службы ГБР

ДТП произошло на улице Зеленой, уточнил координатор портала Варта-1 Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Там два светофора которые пока не работают, на первом полиция остановилась, пропустила людей, а на втором сбила двух женщин", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения).

Фото пресс-службы ГБР

Напомним, 22 августа в Дарницком районе Киева во дворе дома автомобиль Mazda задним ходом наехал на мать с 9-летним сыном. За рулем была 59-летняя женщина. Ее отправили под ночной домашний арест на два месяца.

Имя женщины не раскрывается, однако СМИ уже вычислили, что, скорее всего, наезд совершила Лилия Сопельник – теща Сергея Притулы, известного шоумена. Она является директором и владелицей нескольких компаний. Ее дочь – Екатерина Притула – от комментариев по поводу инцидента отказалась.

Пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы.