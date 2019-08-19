В Киеве Range Rover после столкновения с Tesla бросило на пешеходов

В центре Киева 19 августа произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей после столкновения отбросило на тротуар с пешеходами.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве, происшествие случилось на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого.

"По информации врачей, с телесными повреждениями госпитализированы пятеро пешеходов. Водителю Тесла медицинскую помощь оказали на месте", — уточнила на своей странице в Facebook начальник отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блищик.

В Сети появилось видео, снятое из салона Tesla. Видно, как автомобиль начинает движение на желтый цвет светофора и на перекрестке сталкивается с Range Rover, который отбрасывает на тротуар. По инерции он сталкивается еще с одной машиной.

Появилось видео момента ДТП с пострадавшими в центре Киева с участием #Tesla #Range #Rover #BH7777CX Фото с места ДТП - https://kyivoperativ.info/dtp/zyavilis-pershi-foto-z-miscya-serjozno%D1%97-dtp-u-centri-kiyeva/ Видео с места ДТП - https://kyivoperativ.info/dtp/smotret-video-1285/ Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 19 августа 2019 г.

По данным ресурса Kiev Operative за рулем внедорожника был мужчина в нетрезвом состоянии, а позже приехал человек, который утверждал, что он является водителем и владельцем Range Rover. На фото виден мужчина с полотенцем на голове. Очевидцы утверждают, что именно он в состоянии алкогольного опьянения допустил столкновение и травмировал пешеходов.

Пострадавшим до прибытия медиков первую помощь оказывали случайные прохожие. Очевидцы уверяют, что двое пешеходов госпитализированы в тяжелом состоянии.

Напомним, в Донецке легковой автомобиль Mazda-6 влетел в легковушку Geely, а она влетела в маршрутное такси, на месте происшествия погибли двое детей.