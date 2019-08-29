Когда будет Первый звонок 2019: Украина и непризнанные "республики" / Униан

1 сентября 2019 линейка в Украине проходит, несмотря на то, что День знаний 2019 выпал на воскресенье.

А вот учебный день 1 сентября 2019 в Украине не запланирован: занятия начнутся в понедельник, 2 сентября.

Это касается практически всех школ Киева, Днепра, Львова и остальных городов Украины. Хотя, разумеется, отдельные школы могут, в рамках своего регламента, назначить линейку на 2 сентября.

Самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" придерживаются российского формата. И так как линейка на 1 сентября 2019 в Москве и Санкт-Петербурге пройдет 2-го числа – то аналогичные решения о переносе приняли и "республики".

Читайте такжеСамые модные прически для школьниц на 1 сентября 2019: тренды, 40 фотоПервый звонок и линейки в школах "ДНР" назначены на 2 сентября.

Учебный год в "ЛНР" также начинается 2 сентября.

Подробнее читайте в материале Главреда Когда будет первый звонок 2019 в Украине и сколько стоит подготовить ребенка к школе.