Когда будет первый звонок 2019 в Украине и сколько стоит подготовить ребенка к школе / Униан

1 сентября не за горами. И пора бы задуматься, как подготовить ребенка к школе. А заодно заложить в семейный бюджет нужную сумму.

Главред разобрался, как подготовиться к школе: с чего начать подготовку ребенка к школе, когда будет линейка 1 сентября 2019 и что меняется для школьников в этом учебном году.

1 сентября 2019 линейка в Украине продет все равно, несмотря на то, что в этот раз День знаний выпал на воскресенье. Просто праздничной линейкой всё и ограничится: занятий в этот день не будет, они начнутся с понедельника, 2 сентября.

Самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" живут по российскому формату: а линейка на 1 сентября 2019 в Москве и Санкт-Петербурге пройдет совсем в другой день – 2 сентября. Аналогичных решений о переносе стоит ждать и от "республиканских" школ.

Главное изменение – это отмена школьной формы. Так что теперь родителям, по меньшей мере, не нужно переживать, сколько стоит школьная форма. Дети смогут посещать занятия в своей повседневной комфортной одежде.

Читайте также"Должно быть празднично": в Чернигове танцору на инвалидной коляске запретили выступить в школеЖурналисты уже подсчитали, что новый гардероб для школы (по ценам 2019 года) вполне можно купить всего за 1,5 тыс. грн. Для сравнения: в прошлом году родители первоклассников жаловались, что на полный набор для школы, включая школьную форму и канцтовары, приходилось вырывать из семейного бюджета до 10 тыс. грн.

В то же время ученики 1-4 классов всех школ без исключения в темное время суток обязали носить жилеты со светоотражающими полосами.

Из других нововведений:

детей в учебные заведения начнут принимать без тестирования и собеседований – это обязательно для всех школ независимо от специализации или уклона обучения;

– это обязательно для всех школ независимо от специализации или уклона обучения; индивидуальный график обучения , так называемый добровольный переход на семейное образование: выбирать приемлемую для себя форму обучения школьники смогут сами;

, так называемый добровольный переход на семейное образование: выбирать приемлемую для себя форму обучения школьники смогут сами; оценки и баллы за ответ или работу перестанут объявлять вслух или обнародовать на весь класс иным способом;

за ответ или работу перестанут объявлять вслух или обнародовать на весь класс иным способом; обязательная вакцинация : без прививок к занятиям не допустят (это касается и детсадов);

: без прививок к занятиям не допустят (это касается и детсадов); новые электронные ученические билеты для оплаты проезд в метро или общественном транспорте: родителям смогут отслеживать передвижение ребенка по городу;

для оплаты проезд в метро или общественном транспорте: родителям смогут отслеживать передвижение ребенка по городу; отменят доски почета ;

; шведский стол и новое меню введут для школ Киева. Стоимость питания при этом не изменится.

А для выпускников школ изменится ЗНО по украинской литературе.

Чтобы собрать ребенка в школу – список понадобится следующий (для первоклассника):

тетради в линейку/косую линейку, клеточку;

обложки для учебников и тетрадей;

папка для тетрадей;

пенал;

линейка и/или уголок;

простые карандаши, ластик, точилка;

ручки;

цветные карандаши и фломастеры;

альбом для рисования;

краски акварельные и кисти;

набор цветного картона и цветной бумаги;

ножницы;

подставка для книг;

закладки для книг;

клей;

пластилин;

стакан-непроливайка;

дневник.

Несмотря на отмену школьной формы, дешево собрать ребенка в школу 2019 – что первоклассника, что уже более взрослого – все же не получится.

Итак:

обувь – от 550 грн для мальчика (цены в интернет-магазинах) и от 600-650 грн для девочки. На рынке из кожзама можно подобрать за 240-250 грн, кожаную – от 500 грн;

– от 550 грн для мальчика (цены в интернет-магазинах) и от 600-650 грн для девочки. На рынке из кожзама можно подобрать за 240-250 грн, кожаную – от 500 грн; спортивная форма – от 300 грн, а спортивная обувь – от 210 грн;

– от 300 грн, а – от 210 грн; вышиванка (несмотря на отмену школьной формы национальная одежда продолжает быть в трендах) – от 140 грн для девочек и от 130-150 грн для мальчиков, хлопковые в среднем на 100 грн дороже, а на рынке цены стартуют от 200 грн;

(несмотря на отмену школьной формы национальная одежда продолжает быть в трендах) – от 140 грн для девочек и от 130-150 грн для мальчиков, хлопковые в среднем на 100 грн дороже, а на рынке цены стартуют от 200 грн; юбки для школы – от 200 грн, если в комплекте, костюмом, то порядка 350 грн;

для школы – от 200 грн, если в комплекте, костюмом, то порядка 350 грн; пиджаки – и для девочек, и для мальчиков – от около 300 грн;

– и для девочек, и для мальчиков – от около 300 грн; школьный ранец (с жесткой ортопедической спинкой, широкими лямками, весом не более 750 г и в высоту до 36 см) – от 600 грн в интернет-магазине (за качественный), на рынке за полностью ортопедический – от 700 грн, похуже – от 480 грн;

(с жесткой ортопедической спинкой, широкими лямками, весом не более 750 г и в высоту до 36 см) – от 600 грн в интернет-магазине (за качественный), на рынке за полностью ортопедический – от 700 грн, похуже – от 480 грн; канцелярский набор для школьника – минимум 300 грн.

В некоторых школах канцтовары сами родители не покупают – а просто сдают деньги в школу. Правда, в этом случае звучат расценки в 600 грн для первоклассника.

"У меня дочь в 8-й класс в этом году идет. Для нее канцтовары обошлись в 800 грн. Плюс 2000 грн отдали за юбку, кроссовки и рубашку", – рассказала Главреду Янина из Павлограда в Днепропетровской области.

В общем, если уложиться с гардеробом в указанные выше 1500-2000 грн, то за всё в целом придется выложить порядка 3000-4000 грн.

Впрочем, стоит учитывать, что вещи имеют свойство изнашиваться и рваться, а школьные принадлежности и канцтовары в течение учебного года придется докупать. Поэтому подготовить детей к школе в 2019 году обойдется минимум в 4000-4500 грн. С другой стороны, тот же рюкзак не обязательно покупать каждый год новый. Так что, возможно, на чем-то и удастся сэкономить.