Они не пройдут: Супрун рассказала, что детей без прививок не пустят в детсады и школы

Ульяна Супрун / УНИАН

В Украине детей, который не прошли через вакцинацию (в строгом согласии с официальным календарем) не будут допущены к занятиям в школу и детские сады.

Соответствующее заявление на брифинге в Киеве в среду, 14 августа, выступила и.о. главы Минздрава Уляна Супрун.

По слова чиновницы, требование об обязательной вакцинации содержится в украинском законодательстве и подтверждено решением Верховного суда. Исключение составляют лишь все дети, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации.

"В условиях коллектива невакцинированные дети могут распространять инфекцию другим. Статья 15 закона "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает, что детям, которые не получили прививок по Национальному календарю, посещать учебные заведения не разрешается. Когда индивидуальный интерес противопоставляется общественному интересу, то преимущественным будет последний", – подвела итоги Супрун.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, сколько детей умерло после прививок. До этого Главред опубликовал календарь прививок на 2019 года.