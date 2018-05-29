В Минздраве назвали число детских смертей после прививок

В Украине в 2017 году после вакцинации умерли 17 детей, сообщил гендиректор "Центр общественного здоровья Минздрава" Владимир Курпита.

"В прошлом году в Украине были зафиксированы 17 смертей детей после иммунизации. Но никто не слышал о каких-то негативных информационных всплесках в СМИ", — отметил Курпита в интервью "РБК-Украина".

По его мнению, данные факты не вызвали резонанс в СМИ из-за того, что украинский рынок вакцин остается местом для торговых войн между разными компаниями.

"С учетом того, что несколько лет назад на рынок вышли индийские вакцины, информационные вбросы могут быть признаком войны за рынок. Второй момент может быть связан с политикой, поскольку мы живем в стране популизма. Это могут быть какие-то политические "разборки", — подчеркнул Курпита.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно заблокировала применение в стране болгарской вакцины против туберкулеза. Причиной послужила смерть младенца в Сумской области после инъекции.