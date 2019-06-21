"Это было незаконно": эксперт пояснил важность отмены Зеленским школьной формы

21 июня 2019, 00:03

Специалист в сфере образования не сомневается, что инициатива приведет к демократизации образования.

школа
Новый указ президента станет шагом к демократизации образования / Фото: baltnews.lv

Член коллегии в МОН и директор столичной школы №148 имени Ивана Багряного Сергей Горбачов высказал мнение, что подписание президентом Владимиром Зеленским указа об отмене обязательной формы в школах является позитивной тенденцией и такое решение необходимо было принять уже давно.

"Потому многие не различают "школьную одежду" и "школьную форму". Одежда - это то, что каждый человек и каждая семья выбирает свободно, по своим предпочтениям. Школьная одежда должна быть опрятной, удобной и соответствующей сезону. Стиль - это то, что надо воспитывать: тактическим советом, собственным примером, красивыми образцами. И в любом случае - не запретами, а не санкциями или травлей", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Горбачова, требования к детям в школах на основе закона об обязательной школьной форме были не просто сомнительными с точки зрения этики, но и незаконными.

Директор школы подчеркнул, что бывший президент Леонид Кучма подписал указ о школьной форме, чтобы обеспечить работой легкую промышленность Украины. В некоторых учебных учреждениях требовали от родителей покупать школьную форму строго определенного производителя. Поэтому указ Зеленского освободил школьников от повинности в духе советской школы.

"Поэтому - поддерживаю. Это правильный шаг к демократизации образования", - написал Горбачов.

Напомним, украинских школьников уже с первого сентября 2019 года ждут два важных нововведения: отмена обязательной школьной формы и добровольный переход на семейное образование.

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