В Крыму обеспокоены опасностью на популярных пляжах

Пляжи Крыма стали небезопасными / Фото: Крым.Реалии

Пророссийская прокуратура аннексированного Крыма в конце туристического сезона обнаружила опасность на пляжах Керчи, связанную с "нарушением эксплуатации".

Как сообщает Крым.Реалии, прокуроры обнаружили, что на пляжах нельзя гарантировать отдыхающим безопасность, поскольку они все лето не были оборудованы спасательными постами.

"Отсутствуют помещения медицинского пункта, количество спасателей не соответствует установленному нормативу с учетом протяженности пляжей", - цитирует издание заявление прокуратуры.

Уточняется, что проблемы с пляжами по всей территории полуострова наблюдались на протяжении всего сезона. В частности, в популярных курортных городах Севастополь и Алушта на прибрежной линии было выявлено нарушение санитарных норм.

Причиной может быть масштабное загрязнение в Голубой бухте Севастополя, когда произошел прорыв трубы и нечистоты попали в море.

Напомним, жители аннексированного Крыма начали жаловаться на засилье кавказцев, которые устраивают беспредел на полуострове. Люди жалуются, что боятся ходить в одиночку, потому что приехавшие в Крым кавказцы ведут себя вызывающе, так как "чувствуют свою безнаказанность".

Ранее жители Крыма пожаловались на плохую экологию. В Армянске спустя год после катастрофы концентрация химических веществ в воздухе остается ощутимой.