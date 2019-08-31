"Без б*ндер все страшней!": жители оккупированного Крыма жалуются на засилье кавказцев

Люди жалуются, что боятся ходить в одиночку / Alexei Pavlishak/Imago Images

Жители аннексированного Крыма начали жаловаться на засилье кавказцев, которые устраивают беспредел на полуострове. Люди жалуются, что боятся ходить в одиночку, потому что приехавшие в Крым кавказцы ведут себя вызывающе, так как "чувствуют свою безнаказанность".

Переписку на одном из местных пабликов опубликовал в своем Twitter блогер "КРЫМский бандеровец". Сообщается, что в Севастополе несколько "залетных" пытались изнасиловать девушку возле парка Анна Ахматовой.

"Один из них залез на нее и пытался расстегнуть джинсы", – рассказал один из очевидцев. Местные жители заступились за девушку, нападавших позже забрала полиция.

"Крым. Жить в оккупированном Севастополе без бандер все страшней. Понаехавшие кавказцы продолжают ущемлять русскоязычных. Очередные залетные пытались изнасиловать девушку в парке. Комментариев много. Прочтите некоторые из них", - пишет блогер.

Напомним, ранее жители Крыма пожаловались на плохую экологию. В Армянске спустя год после катастрофы концентрация химических веществ в воздухе остается ощутимой.