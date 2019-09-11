"Дешевая гипсовая хрень": в Сети едко потроллили новый памятник боевикам "ЛНР"

Памятник ликвидированным боевикам, наверное, дети на уроках труда делали, полагает один из интернет-пользователей.
В Сети едко потроллили новый памятник уничтоженным членам российской оккупационной армии, установленный на захваченной части Донбасса.
Памятник установлен в подконтрольном боевиками самопровозглашенной "ЛНР" поселке Михайловка Перевальского района Луганщины, написал блогер Necro Mancer в Twitter.
Активист отметил, что памятник ликвидированным пособникам противника открыли 2 сентября.
Основой композиции памятника является часть стены из камней, на которой установлен венок с цветами и изображениями флага "ЛНР".
Памятник боевикам раскритиковали и потроллили интернет-пользователи. "Дешевая гипсовая хрень", - поделился мнением Swan. "Его, наверное, дети на уроках труда делали", - написал Константиновский. "И, скорее всего, из пластилина!" - добавил Даніїл шахтар з Донецька.
Ранее журналист Денис Казанский сообщил, что в захваченном Донецке собираются поставить памятник убитому главарю самопровозглашенной "ДНР" Александру Захарченко и показал снимок монумента. Памятник затроллили в Сети.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.