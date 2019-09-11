"Дешевая гипсовая хрень": в Сети едко потроллили новый памятник боевикам "ЛНР"

В соцсети высмеяли памятник уничтоженным "ЛНРовцам" / lug-info.com

В Сети едко потроллили новый памятник уничтоженным членам российской оккупационной армии, установленный на захваченной части Донбасса.

Памятник установлен в подконтрольном боевиками самопровозглашенной "ЛНР" поселке Михайловка Перевальского района Луганщины, написал блогер Necro Mancer в Twitter.

Активист отметил, что памятник ликвидированным пособникам противника открыли 2 сентября.

Основой композиции памятника является часть стены из камней, на которой установлен венок с цветами и изображениями флага "ЛНР".

Памятник боевикам раскритиковали и потроллили интернет-пользователи. "Дешевая гипсовая хрень", - поделился мнением Swan. "Его, наверное, дети на уроках труда делали", - написал Константиновский. "И, скорее всего, из пластилина!" - добавил Даніїл шахтар з Донецька.

Ранее журналист Денис Казанский сообщил, что в захваченном Донецке собираются поставить памятник убитому главарю самопровозглашенной "ДНР" Александру Захарченко и показал снимок монумента. Памятник затроллили в Сети.