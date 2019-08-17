"Из говна слеплен": в сети потешаются над памятником главарю "ДНР" Захарченко

Памятник Захарченко планируют установить в Донецке / twitter/den_kazansky

Сеть потешил очередной памятник-"шедевр", сделанный в "ДНР". В Донецке оккупационные власти намерены поставить монумент убитому главарю "ДНР" Александру Захарченко.

Фото памятника показал на своей странице в Twitter журналист Денис Казанский. Захарченко почему-то очень похож на Иосифа Кобзона, отметили в сети. Его изобразили в официальном костюме с рубашкой и галстуком, туфлями и нагрудным знаком героя "ДНР".

"В Донецке собираются поставить памятник Захарченко. В скором времени это убожество будет уродовать несчастный город, который Захарченко и такие, как он, лишили будущего и всяких перспектив", - написал Казанский.

Памятник Захарченко похож больше на Кобзона, считают в сети / twitter/den_kazansky

В сети стали насмехаться над слепленным "из говна" монументом, отметив, "какие херои-такие и памятники".

"Из говна слеплен", "А чего не в форме, тельняшке, без звезд героя дыныры? А курятина почему в руках отсутствует? Да это просто плевок в покойного коллаборанта и марионетки холуя", "Там вроде памятник Пушкину исчез в Донецке... Наверное, переплавили в Захара... И поставят на тот же постамент, табличку менять не будут... Все равно их никто не читает, а Захара и так все знают", "По мне-так пусть весь Донецк и Луганск впридачу заставят памятниками дохлых сепаров. Здесь ключевое-дохлые", "Какие херои - такие и памятники", "Бог ты мой! Курощип в бронзе", "Лицо скульптору особенно удалось, я щетаю. О, этот заплывший от гидрашки вечно глаз, ну надо же так точно передать характер хуйлоя", "Надо поставить перед входом в кафе Сепар. Памятник лучшему клиенту, так сказать", "Словно к телу Кобзона прилепили голову Захарченко", - отреагировали в сети.

Ранее в Крыму открыли очередной памятник оккупантам.