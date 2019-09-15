Климкин рассказал, сколько времени уйдет на перезагрузку оккупированного Донбасса

Павел Климкин / УНИАН

По мнению Павла Климкина, экс-главы Министерства иностранных дел, выборы на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской области могут пройти лишь в исключительных условиях.

Такое заявление он сделал в комментарии порталу ЛБ.

"Я считаю, что выборы на оккупированных территориях возможны при двух фундаментальных условий. Первая - минимальный уровень безопасности, вторая - минимальный уровень для свободных и честных выборов. Для меня это проведение, конечно, не идеальных (выборов - Главред), они не будут такими. Но с доступом политических партий, СМИ, организованные нашим Центризбиркомом. Все эти критерии - известные, они выписаны ОБСЕ. Если эти критерии не будут выписаны, то это будут не выборы, а фарс с Россией", - заявил Климкин.

Читайте такжеЗеленский уточнил условия по выборам на ДонбассеПо мнению экс-главы МИД, прежде чем начать обсуждать временные рамки для проведения выборов на оккупированном Донбассе, необходимо провести масштабнейшую подготовительную работу.

"Сначала должны быть условия, затем - образ и стратегия, как их достичь, а потом временные рамки. Я считаю, что год - это очень короткий срок, чтобы перезагрузить оккупирован Донбасс, для достижения безопасности условий и условий для свободных и честных выборов", - подытожил он.

Напомним, ранее Елена Зеркаль,экс-заместитель Павла Климкина в МИД пролила свет на причины его конфликта с Владимиром Зеленским. Позднее стало известно, о том , что НАБУ завело уголовные дела против Климкина и Петра Порошенко.