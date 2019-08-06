Зам Климкина пролила свет на причины его конфликта с Зеленским

6 августа 2019, 20:45

Елена Зеркаль, заместитель главы МИД Павла Климкина, детально прошлась по причинам его конфликта с Владимиром Зеленским.

Зеркаль
Елена Зеркаль / УНИАН

Недавний публичный конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским главой МИД Павлом Климкиным случился произошел не на ровном месте.

Соответствующее мнение в интервью порталу Цензор сказала первый заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль.

"История с дипломатической нотой тоже не возникла на пустом месте. Это, скорее, такой выхлоп в медиапространство; нарыв, который прорвался, а не внезапно возник ниоткуда. Конечно, была определенная накопительная история", − заявила она.

Как считает Зеркаль, в конфликте Зеленского и Климкина громадную роль сыграли проблемы в их межличностной коммуникации.

Читайте также"Я мешаю?": "политический дачник" Климкин стер в порошок внешнюю политику Зеленского"Как человек, не лишенный эмоций, я реагировала на это эмоционально. Потому что понимала - это как раз кризис коммуникаций. Когда "твоя моя не понимай". И не потому, что мы на разных позициях, а потому что не услышали друг друга. Конечно, мне было обидно - поскольку не было такого мощного поводу. И якобы никто не хотел идти на конфликт, нарушать чьи-то планы", − говорит Зеркаль. 

Дипломатка также выразила недоумение тем фактом, что ни президент Зеленский, ни глава МИД Климкин не сумели прийти к консенсусу.

"И я более чем уверена, что у Президента просто было свое видение того, как должна развиваться ситуация. Так же, как и у министра. И было непонятно, почему двое взрослых уважаемых людей в тот момент не услышали друг друга", − подвела она итоги.

Напомним, летом 2019-го в публичной плоскости вспыхнул конфликт между президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Павлом Климкиным − из-за несогласованного ответом на ноту, присланную МИД РФ по поводу украинских моряков, захваченных ФСБ в Керченском проливе в ноябре минувшего года.

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