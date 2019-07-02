"Невежда": Нардеп Арьев попер буром на Зеленского из-за его конфликта с Климкиным

Владимир Арьев / УНИАН

Руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы и нардеп VIII созыва Владимир Арьев, комментируя недавний публичный конфликт между главой МИД Украины Павлом Климкиным и Владимиром Зеленским, назвал президента Украины "невеждой".

"Мы видим позицию государственника в виде министра (Климкина – Главред), который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать", − заявил Арьев он в интервью радиостанции "Новое время".

Напомним, ранее Владимир Зеленский созвал экстренный брифинг для прессы, во время которого в крайне эмоциональном тоне высказал свое недовольство работой главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина - поскольку тот ответил официальный ответ на ноту МИД РФ по поводу пленных украинских моряков без согласования с ним.

Но на этом президент не остановился и через несколько дней направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором настаивал на привлечение к дисциплинарной ответственности Климкина.

