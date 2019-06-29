Скандал между Зеленским и Климкиным: кто прав и что делать

Зеленский и Климкин поскандалили

Говоря о конфликте, который разразился между президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Павлом Климкиным, нужно понять несколько простых тезисов.

1. Россия не отдаст наших моряков просто так, не отдаст, потому что это решил какой-то суд. Не отдаст и все. Они будут там сидеть год, два, десять. Возможно, меньше, потому что завтра Путина может схватить "апоплексический удар", и новый "царь" решит сделать соответствующий жест. А может и дольше. В любом случае это будет зависеть от российской логики. Это все "мы осудим Россию и она всех отпустит" - это сказки для детей. И родных наших пленных, которых нельзя лишать надежды. Вспомните кейсы Сенцова, Кольченко, Карпюка и Клиха.

Читайте такжеПочему Зеленскому нужно из Порошенко сделать котлету2. Да, Россия может их отпустить, если сочтет это своей "политической победой". В противном случае у нее просто нет смысла делать подобные шаги. В каком случае Россия их отпустит? Например, если заставит Украину где-то признать их "вину", что будет отражением русской версии событий в Керченском проливе, о том как наглые "Украинские оккупанты" вторглись в Керченский пролив.

После этого Россия их запросто отпустит, потому что тогда наши моряки выполнят свою в этом "цирке имени ФСБ", и они больше россиянам нужны не будут. Хорошо ли это будет для Украины? Конечно, нет. Это будет очередное унижение и признание факта нарушения нашего суверенитета. Является ли это смертельным? Нет, формально в статусе Крыма и проток ничего не изменится. Он останется формально нашим с точки зрения украинского и международного права, но реально мы туда не вернемся, пока оттуда не уберется Россия, и перспективы последнего - очень ненадежные. Мягко говоря.

3. Был прав Павел Климкин? Формально - бесспорно. Это можно расценивать как выполнение им своих обязанностей. Но при этом он "умыл руки" в вопросе освобождения пленных. Теперь этот вопрос будет вынужден решать его преемник. И, очевидно, будет заляпанный с ног до головы дерьмом. А Климкин останется весь "в белом". Молодец.

Читайте такжеПочему Россию вернули в ПАСЕ и при чем тут Зеленский4. По сути, у нас есть выбор - смириться и принести пленных в жертву, ждать, что, возможно, что-то в России изменится, и с этим - изменится и российская политика (но это все из серии фантазий и предположений), либо согласиться на приемлемые для России (и неприемлемы для Украины) формулировки, что будет объявлено "зрадой" , потому что без формального признания "вины" российская сторона украинцев не отпустит.

Я не агитирую за какой-то из вариантов. Я за честность. Если вы хотите принести наших в жертву - так и говорите. Не надо всех этих "судов" и т.д., потому что они не действуют на Россию и действовать не будут. Если же вы за их освобождение путем переговоров - готовьтесь к "зраде".