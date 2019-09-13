"Цензурных слов у меня нет": Климкин пообещал жестко реагировать на открытое против него уголовное дело

13 сентября 2019, 08:27

Павел Климкин уверен, что ему хотят нанести "репутационный ущерб

Климкин
Климкин будет подавать контриск / УНИАН

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в отношении которого НАБУ по решению суда открыло уголовное  производство, пообещал "жестко действовать" в ответ.

Климкин уверен, что ему хотят нанести "репутационный ущерб". Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода. Экс-министр рассказал, что иск подал бывший депутат Вовк и поводом стала имплементация Минских соглашений.

"Бывший депутат Вовк против МИД подавал очень много исков ... Сейчас НАБУ отказало ему в открытии дела, он пошел в суд. Если мы посмотрим на Минские договоренности, это вообще чистая политика. Я даже комментировать это не хочу. Я уважаю принцип верховенства права. Цензурных слов у меня нет", - сказал Климкин.

Он добавил, что данное производство - по определению не подследственность НАБУ.

"Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жестко - с контрисков и так далее", - резюмировал Климкин.

11 сентября в НАБУ сообщили, что по решению суда зарегистрировали производство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-министра иностранных дел Павла Климкина. Этому предшествовал иск, который в Соломенский райсуд подал гражданин, имя которого не называется. Истец заявлял о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по статье "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украина.

По данным СМИ, бывший депутат Верховной Рады в судебном иске утверждал, что Климкин и Порошенко злоупотребляли властью, когда давали распоряжение подписать и имплементировать Минские соглашнения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко уголовное дело НАБУ Минские соглашения Павел Климкин новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:30
Крепостная 2 сезон: что было в 15 и 16 сериях сериала
09:14
Дохлые тараканы, испражнения и температура мошонки: в США раздали Шнобелевскую премию Фото Видео
09:06
Еще больше миллионов: США увеличат размер военной помощи Украине
08:51
Автор портретов Кумчы и Януковича попал в аварию
08:50
"Кличко посвящается": в Киеве начал разваливаться еще один "уставший" мост Фото Видео
08:50
"Черная магия": в Сумах трижды прокляли копов, опубликовано видео Видео
08:30
Войны в Сирии больше нет: российский МИД сделал громкое заявление Видео
08:27
"Цензурных слов у меня нет": Климкин пообещал жестко реагировать на открытое против него уголовное дело Видео
08:22
"Женская месть": названа причина пожара в Чернобыльской зоне Видео
08:22
Почему буквальное следование заветам МВФ навредит Украине, а не поможет мнение
07:58
Антикорсуд заочно арестовал беглого судью-коррупционера времен Януковича
07:35
"Зеленые человечки" Геращенко: кого из депутатов выгоняли из Рады за их слова
07:29
Избавиться от советского наследия: Гончарук похвастался планами
07:09
Военная помощь США: Украина получит почти 400 млн долларов
06:59
Аваков в депрессии: с чем связаны слухи об отставке главы МВД мнение
06:46
Чумак анонсировал тщательное расследование Иловайской трагедии Видео
06:43
Участница Топ-модель по-украински завела пикантным фото
06:42
Астролог рассказал, какие знаки Зодиака компании не хотят брать на работу
06:18
Эйфория на валютном рынке: эксперт рассказал, что убережет гривну от краха Видео
06:01
День программиста – поздравления и открытки прикольные и живые Фото Видео
05:34
Нибиру устроит "ледяной ад": Москва превратится в морозилку – уфологи Видео
05:23
Каких секс-кукол больше всего вожделеют мужчины: шокирующие выводы
05:07
"Видевший сквозь время" Мессинг назвал самые уникальные знаки Зодиака Видео
04:41
Учительница занялась сексом с учеником, соблазнив его порно
04:17
"Сиси дома забыла": Бузова заинтриговала пикантным фото
04:03
Везли ребенка в больницу: в Киеве машина скорой на бешеной скорости влетела в легковушку Видео
03:11
Мы не одиноки: ученые нашли планету с пригодными для жизни условиями
02:35
"Крот" ЦРУ под носом у Путина: СМИ откопали новые сведения
01:50
Эксперты рассказали, как уберечься осенью от простуд
01:17
Ученые назвали неожиданную причину диабета
00:43
Мисс Украина-2019 стала Маргарита Паша: соблазнительные фото Фото Видео
00:22
"День сурка": в США девушка каждый день просыпается 11 июня
12 сентября, четверг
23:55
Военный прокурор Чумак разберется с приказами Порошенко по Иловайску
23:30
Сенцов сжег привезенную из России тюремную робу
23:04
В России похвастались итогами переговоров Путина и Нетаньяху
22:37
Россия и Чехия поспорили из-за переноса памятника советскому маршалу Коневу
22:05
Освобожденный узник Гриб пояснил отсутствие рукопожатия с Зеленским Видео
21:42
Зеленский произвел важные перестановки в контрразведке СБУ
21:29
Обезумевший ревнивец организовал анальное изнасилование "любовника" своей жены
21:24
На улицах Киева появился курьер-Иисус Христос: забавное видео
21:18
Капитан Яны Капу рассказал, как корабельная собака покарала российских ФСБшников
20:45
Зеленский рассказал о том, что будет с жильем для освобожденных из лап Кремля моряков
20:43
В России резко ответили на желание "ДНР" войти в ее состав
20:27
Ускорение законов. Рада расправилась с бумажным документооборотом в парламенте
20:14
Адвокат рассказал, как визиты Медведчука в РФ влияли на освобождение украинцев из тюрем
19:58
Дочь Цемаха рассказала о планах после возвращения на Донбасс Видео
19:54
Пенсии жителям Донбасса: в Раде решили помочь жителям "ЛДНР" "чувствовать себя людьми" Видео
19:53
Мошенницы с Уолл-стрит: о чем фильм с Дженнифер Лопес Фото Видео
19:30
"Начал танцевать - она хватает за хер и хочет сосать": интервью с киевским стриптизером
19:27
До победного конца: Зеленский договорился с Финляндией о борьбе с Путиным
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять