"Цензурных слов у меня нет": Климкин пообещал жестко реагировать на открытое против него уголовное дело

Климкин будет подавать контриск / УНИАН

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в отношении которого НАБУ по решению суда открыло уголовное производство, пообещал "жестко действовать" в ответ.

Климкин уверен, что ему хотят нанести "репутационный ущерб". Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода. Экс-министр рассказал, что иск подал бывший депутат Вовк и поводом стала имплементация Минских соглашений.

"Бывший депутат Вовк против МИД подавал очень много исков ... Сейчас НАБУ отказало ему в открытии дела, он пошел в суд. Если мы посмотрим на Минские договоренности, это вообще чистая политика. Я даже комментировать это не хочу. Я уважаю принцип верховенства права. Цензурных слов у меня нет", - сказал Климкин.

Он добавил, что данное производство - по определению не подследственность НАБУ.

"Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жестко - с контрисков и так далее", - резюмировал Климкин.

11 сентября в НАБУ сообщили, что по решению суда зарегистрировали производство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-министра иностранных дел Павла Климкина. Этому предшествовал иск, который в Соломенский райсуд подал гражданин, имя которого не называется. Истец заявлял о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по статье "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украина.

По данным СМИ, бывший депутат Верховной Рады в судебном иске утверждал, что Климкин и Порошенко злоупотребляли властью, когда давали распоряжение подписать и имплементировать Минские соглашнения.