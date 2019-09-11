НАБУ раскинуло сети на Климкина и Порошенко - СМИ

Павел Климкин и Петр Порошенко / ТСН

Еще 23 августа нынешнего года в НАБУ открыли уголовное производство против бывшего министра иностранных дел Павла Климкина и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующая информация со ссылкой на собственные источники была опубликована в Telegram-канале UN - сливы и груши.

Также известно, что уголовное производство касается возможных злоупотреблений Порошенко и Климкиным служебным положением − статья 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее представители Госбюро расследований вызвали Петра Порошенко на четыре допроса. Причем до этого он пренебрегал такими допросами уже несколько раз