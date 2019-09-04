Пора делать ноги: Порошенко вызвали на очередное "свидание" в ГБР

В ГБР пригласили бывшего гаранта на допрос 6 сентября.
Пятый президент Украины, глава партии Европейская солидарной Петр Порошенко, которого украинцы ждут "в тюрьме Донецка", вызван на очередной допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Отметим, ранее Петр Порошенко нагрубил журналисту, а потом сказал, что во вторник, 3 сентября, не явился на допрос в Государственное бюро расследований, поскольку работал в Верховной Раде.
Отвечая на вопрос относительно неявки на допрос в ГБР, экс-президент сказал - "Езжайте в ГБР, там и спросите".
Так вот, очередной допрос назначен на пятницу, 6 сентября.
Об этом "Следующий допрос запланирован на 6 сентября", - сообщил представитель ГБР, передали Українські новини.
Также стало известно, что повестка о вызове на допрос уже направлена бывшему гаранту.
При этом в комментариях в соцсети кто-то заметил, что Порошенко пора убегать.
Читайте также"Врет, как и папа": сын Порошенко опозорился во время допроса отцаНапомним, 12 августа экс-президент Украины Петр Порошенко добросовестно явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в сопровождении троих детей.
Отметим, Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой. Допрос был назначен на 9:30.
От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.
Также напомним, ГБР расследует 12 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Об этом рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.