Пора делать ноги: Порошенко вызвали на очередное "свидание" в ГБР

Порошенко вызвали на допрос в ГБР 6 сентября / УНИАН

Пятый президент Украины, глава партии Европейская солидарной Петр Порошенко, которого украинцы ждут "в тюрьме Донецка", вызван на очередной допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Отметим, ранее Петр Порошенко нагрубил журналисту, а потом сказал, что во вторник, 3 сентября, не явился на допрос в Государственное бюро расследований, поскольку работал в Верховной Раде.

Отвечая на вопрос относительно неявки на допрос в ГБР, экс-президент сказал - "Езжайте в ГБР, там и спросите".

Так вот, очередной допрос назначен на пятницу, 6 сентября.

Об этом "Следующий допрос запланирован на 6 сентября", - сообщил представитель ГБР, передали Українські новини.

Также стало известно, что повестка о вызове на допрос уже направлена бывшему гаранту.

При этом в комментариях в соцсети кто-то заметил, что Порошенко пора убегать.



Читайте также"Врет, как и папа": сын Порошенко опозорился во время допроса отцаНапомним, 12 августа экс-президент Украины Петр Порошенко добросовестно явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в сопровождении троих детей.

Отметим, Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой. Допрос был назначен на 9:30.

От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.

Также напомним, ГБР расследует 12 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Об этом рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.