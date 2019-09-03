"Дурачок... все просрал из-за денег": украинцы ждут "изгоя" Порошенко "в тюрьме Донецка"

Порошенко отреагировал на видео о 100 днях Зеленского / Reuters

Бывший глава украинского государства, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко рассказал, что к нему не обращались с просьбой прокомментировать 100 дней работы его преемника Владимира Зеленского.

"Я к этому ролику не имею никакого отношения", - сказал Порошенко.

Порошенко уточнил, что даже не смотрел записанное интервью Зеленского актеру из сериала Слуга народа Станиславу Боклану, которое вышло в эфир на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа. Порошенко также рассказал, что к нему не обращались за комментарием из Офиса президента.

"Мне об этом не известно", - лаконично сказал Порошенко.

Отметим, в комментариях под видео, в котором Порошенко высказался об интервью Зеленского, украинцы отметили, что он погрустнел.

"Чёт порох невесёлый как раньше совсем", - высказался один пользователь Сети.

А кого-то возмутило, что у Порошенко, также как у предыдущих президентов, не взяли комментарий. Люди увидели в этом дискриминацию.

"Изгой", - высказалась Anastasiia Deriazhenko.

"Це такий собі медвечук тільки проукраїнський", - добавил Nikolay Yanktunits.

"Поукраїнський? ця хитра свиня просто зрозуміла чим можна прикритися і на що не розумне население поведеться", - ответил Джек Смайл.

"Дурачок... все просрал из-за денег, которые теперь вернет", - считает Knud Tjodolf.

"В тюрьму Донецка отправьте Порошенко, его там украинский народ ждёт", - предложил Ярослав Иванченко.

Читайте такжеПереворот от Порошенко: что это было на самом делеНапомним. ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук позитивно оценил работу бывшего президента Петра Порошенко.

"Я вообще считаю, что последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно. Большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами. Это моя общая оценка", - сказал он.