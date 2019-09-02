Гончарук сделал комплимент эпохе президента Порошенко

Алексей Гончарук упрекнул Петра Порошенко в разгуле коррупции, которая помешала реформам / Фото Facebook Алексей Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук позитивно оценил работу бывшего президента Петра Порошенко.

"Я вообще считаю, что последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно. Большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами. Это моя общая оценка", - сказал он в интервью Украинской правде.

По словам Гончарука, высокой оценки заслуживают медицинская и образовательная реформы, а также внедрение методов финансирования. Он отметил систему ProZorro и конкуренцию на энергетических рынках. Премьер акцентировал, что реализации реформ мешала масштабная коррупция.

"То есть, друзья, мы должны становиться более эффективными. Мы очень много времени и денег тратим на ненужные вещи. Мир очень мобильный. Поэтому все это нужно продолжать и поддерживать", - резюмировал Гончарук.

Напомним, Гончарук во время заседания, устроенного президентом Владимиром Зеленским с силовиками и руководством Рады, озвучил основные цели, к которым будет стремиться правительство в ближайшее пятилетие.