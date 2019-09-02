Шутка за шуткой: Зеленский на публике подколол Гончарука - видео

Владимир Зеленский и Алексей Гончарук / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский, во время встречи с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов в понедельник, 2 сентября, не удержался от шутливого намека по поводу новоизбранного премьера Алексея Гончарука.

"Передам слово нашему молодому премьер-министру, Алексей, пожалуйста… Хотел пошутить по поводу самоката, но подумал, что у нас серьезное заседание, поэтому пожалуйста", – заявил глава страны.

Напомним, ранее Алексей Гончарук поздравил школьников и студентов с 1 Сентября, записав видеообращение. В Ролике он прокатился по коридорам здания Кабмина на самокате.