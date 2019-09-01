Гончарук поздравил с 1 сентября и прокатился по Кабмину на самокате

1 сентября 2019, 14:58

Алексей Гончарук уверен, что кто-то из нынешних школьников обязательно станет премьером.

Алексей Гончарук покатался на самокате по Кабмину / Скриншот

Премьер-министр Алексей Гончарук поздравил школьников и студентов с 1 сентября.

Он записал видеообращение, во время которого прокатился по зданию Кабмина на самокате.

"Привет, друзья. Сегодня 1 сентября, День знаний. Завтра вы пойдете в школу... А я пойду на работу в Кабинет министров Украины, где я работаю премьер-министром.

Когда-то кто-то из вас также будет премьер-министром. Но на тот момент Украина уже будет сильным модерновым государством, с которым будут считаться в мире. Тогда правительство будет работать в современном, инновационном здании, которое вы обязательно увидите. Как это выглядит сегодня, я хочу вам показать.

При этом он подчеркнул, что в Кабмине коридоры такие длинные, что порой можно пользоваться самокатом.

"Министры принимают важнейшие решения для страны. Но для того, чтобы страна была успешной, нам нужны умные, образованные, свободные граждане. Вы! Поэтому учитесь очень хорошо, а мы в правительстве сделаем все для того, чтобы создать вам для этого все необходимые условия", - добавил Гончарук.

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Напомним, накануне в телевизионном интервью президент Владимир Зеленский пояснил, почему не ездит на работу на велосипеде, как его персонаж из сериала Слуга народа.

"Это очень сложный вопрос, я с этим боролся и борюсь и честно скажу: мне не разрешают. Почему? Я не хочу говорить фамилии людей, от кого может быть опасность. Да, мы получаем информацию. Мне не разрешают. Несколько уже было примеров, когда, образно говоря, совершенно было опасно", - сказал президент.

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Кабинет Министров Алексей Гончарук самокат
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