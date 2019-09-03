Порошенко нагрубил и объяснил, почему не явился на допрос в ГБР

По словам экс-президента, есть подтверждение, что Госбюро расследований создано "неконституционно".
Бывший президент и народный депутат Петр Порошенко нагрубил журналисту, а потом сказал, что во вторник, 3 сентября, не явился на допрос в Государственное бюро расследований, поскольку работал в Верховной Раде.
Отвечая на вопрос относительно неявки на допрос в ГБР, экс-президент сказал - "Езжайте в ГБР, там и спросите", пишет Страна.
После этого Порошенко назвал причину, по которой не пришел на допрос.
"Я сейчас работал в Верховной Раде. И на сегодняшний день, особенно после нынешнего решения (парламента о начале переподчинения ГБР президенту Владимиру Зеленскому - Ред.) есть подтверждение, что ГБР создано неконституционно…", - сказал он.
Бывший украинский лидер считает, что дело, по которому его вызвали на допрос, "имеет все признаки политических преследований".
Ранее сообщалось, что Петра Порошенко вызывали на допрос в ГБР по делу о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году решения главы одной из районных государственных администраций в Николаевской области, однако вместо экс-президента пришел его адвокат.