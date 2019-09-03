Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко во вторник 3 сентября не явился на допрос в Госбюро расследований "из многих уважительных причин", как сказал его адвокат Игорь Головань.

Допрос был запланирован на 14 часов дня, но пришел в ГБР вместо Порошенко Головань, и обьяснил, почему его подзащитный не пришел, сообщил глава ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

"Итак, Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в ГБР. Пришел его адвокат, объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале", - заявил Труба.

Он уточнил, что не исключает того, что подобная аргументация теперь будет использоваться Порошенко как клише при следующих неявках на следственные действия в ГБР.

"Напомню, что депутатский иммунитет пока не позволит применить к нему норму УПК о принудительном приводе. Но есть одно "но". У народных депутатов есть только четыре месяца, чтобы использовать эту возможность. Парламент сегодня отправил в прошлое депутатскую неприкосновенность. С января 2020 году она перестанет быть ширмой для избежания ответственности. Повторную повестку на допрос мы направим", - пообещал глава ГБР.

Предполагалось, что на сегодняшнем допросе следователи могли использовать полиграф.

Напомним, 25 июля экс-президент дал показания следователям Государственного бюро расследований по делу о купле-продаже завода Кузня на Рыбальском.

12 августа Порошенко был на допросе в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой". После этого директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко будет проведен с применением полиграфа. Экс-президент ответил, что не доверяет ГБР, но готов пройти полиграф в эфире канала Прямой.

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