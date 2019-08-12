Порошенко притащил на допрос в ГБР троих детей - фото

12 августа, в понедельник, экс-президент Украины Петр Порошенко, которому ранее посоветовали запасаться сухарями, добросовестно явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в сопровождении троих детей.

Отметим, Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой. Допрос был назначен на 9:30.

От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.

При этом бывший гарант пришел на допрос не сам. К зданию ГБР поддержать Порошенко приехали его сын Михаил и дочери Евгения и Александра.

Также стало известно, что сын Петра Порошенко – Миша, привел также своих друзей, которые окружили его и ограждали от внимания журналистов.

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Саша и Женя Порошенко - две сестры и дочери бывшего гаранта - стояли с плакатами, передает Страна.

Напомним, ранее жена пятого президента Украины Петра Порошенко Марина пришла сдавать кровь в компании двух дочерей и фотографа. Дочери держали Марину за руку во время процедуры, а фотограф фиксировал все это действо с разных ракурсов. Фотографии "умирающей" Марины Порошенко во время медицинской процедуры вызвали резонанс в Сети.