Порошенко вернулся в Украину и явился на допрос в ГБР - фото

Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР / Reuters

12 августа, в понедельник, бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко, который ранее с семьей двумя самолетами улетел из Украины, явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Отметим, Порошенко был вызван на 9.30 на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.

От каких-либо комментариев журналистам на входе в здание ГБР Порошенко воздержался.

Отметим, к зданию ГБР поддержать Порошенко приехали его сын Михаил и дочери Евгения и Александра.

Под зданием ГБР заметили детей Порошенко / Страна

Дети Порошенко держали красноречивые плакаты пришли в компании своих друзей, передает Страна.

Поддержать Порошенко пришли его дети / Страна

Читайте также"Мальчики по вызову": у Порошенко распсиховались по поводу "панамского" делаНапомним, 7 августа Юрий Луценко нашел способ обелить Порошенко. Генеральный прокурор заверил, что ни по одному открытому уголовному делу Петру Порошенко подозрений не вручали. По его словам, по каждому из имеющихся на данный момент дел Порошенко проходит лишь свидетелем.

"Могу сказать только одно: на данный момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем по всем делам. Никакого подозрения ему в установленном порядке не вручено", – ошарашил Луценко.