"Да он везде просто свидетель": Луценко нашел способ обелить Порошенко

Луценко огорошил с неожиданным заявлением по делам против Порошенко / Reuters

Ни по одному открытому уголовному делу Петру Порошенко подозрений не вручали, заверил собравшийся в отставку генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Есть ли к нему вопросы у правоохранительных органов? Есть. Есть ли среди них бессмысленные? Масса", – рассказал он в эфире Радио НВ.

По его словам, по каждому из имеющихся на данный момент дел Порошенко проходит лишь свидетелем.

"Могу сказать только одно: на данный момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем по всем делам. Никакого подозрения ему в установленном порядке не вручено", – ошарашил Луценко.

Читайте такжеПереобувание на лету: как экс-союзники Порошенко превратились в его главных критиковНапомним, накануне в ГПУ одобрили подозрения окружению Порошенко. Доказательств для объявления подозрений Гонтаревой и Филатову достаточно, сказал Луценко, сославшись на своего зама.

Как сообщили в ГБР, на Порошенко и других высокопоставленных лиц завели 11 уголовных дел.

При этом в ГБР раскрыли детали нового дела против Порошенко. Государственное бюро расследований подтвердило факт открытия уголовного производства по поводу возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу.

Кроме того, в Панаме завели дело по офшорным сделкам Порошенко. Панамские власти приняли решение о начале официальных уголовных процедур, подчеркнул Андрей Портнов.

Напомним, 25 июля Порошенко был в ГБР на допросе по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском. Его обвиняют в отмывании средств и неуплате налогов при продаже предприятия. По словам юриста Андрея Портнова, экс-президент легализовал 300 млн долларов доходов через офшорные компании.

Позднее в ГБР назвали странным поведение Порошенко. Глава Госбюро расследований Роман Труба уточнил, что на Порошенко заведены 11 производств, и он не понимает, почему политик упорно отрицает действительность.

Суд уже дал добро на изъятие документов в банке Порошенко по делу о продаже Кузницы на Рыбальском.