В ГБР назвали странным поведение Порошенко

В ГБР считают, что Порошенко противоречит сам себе / Reuters

Глава Госбюро расследований Роман Труба заявил, что Петр Порошенко выбрал странную тактику информационной защиты.

Труба в своем Telegram-канале заявил, что экс-президент противоречит сам себе.

"Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель - почитайте сами. Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет - вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной - с требованием провести допрос здесь и сейчас. Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует", - отметил Труба.

Он уточнил, что на Порошенко заведены 11 производств, и он не понимает, почему политик упорно отрицает действительность.

"Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять. А все материалы, которые помогут следствию, прошу предоставить следователю в ГБР", - написал Труба.

К слову, очередной допрос Порошенко намечен на 12 августа.

Напомним, у здания ГБР (Госбюро расследований) на авто экс-президента Петра Порошенко вскочил ветеран полка Азов.

Как известно, 25 июля Порошенко был в ГБР на допросе по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском. Его обвиняют в отмывании средств и неуплате налогов при продаже предприятия. По словам юриста Андрея Портнова, экс-президент легализовал 300 млн долларов доходов через офшорные компании.

Ранее сторонники Порошенко захватили офис ГБР из-за дела экс-президента. Бывший глава государства последовал примеру своего предшественника и собрал титушек.