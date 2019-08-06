Капитуляция Луценко: в ГПУ одобрили подозрения окружению Порошенко - видео

Луценко высказался относительно повесток Гонтаревой и Филатову / Фото: УНИАН

6 августа, во вторник, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его заместитель признал достаточными доказательства для объявления подозрений экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой и экс-замглаве Администрации президента Алексею Филатову.

"К сожалению, тогда (в прошлый раз, когда ГПУ говорила, что подозрения были выдвинуты с нарушением – ред.), как я считаю, в силу максимальной политизации момента, выборов, было несоблюдение процедуры. Все эти дела были переданы в другое управление, были проанализированы, старшим группы прокуроров был назначен теперь уже мой заместитель Сергей Николаевич Кизь, и Кулик и его команда показывали все доказательства, которые, по его мнению, свидетельствуют о возможности подписания подозрения", - сказал Луценко.

Луценко также подчеркнул, что Кизь усматривает достаточность доказательств, собранных группой Кулика.

Читайте также"Украине нужен новый генпрокурор": Зеленский назвал претендента на место Луценко"Поэтому подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера, господин Стеценко, заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU, и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку", - особо отметил Луценко.

Резюмируя, генпрокурор добавил, что в случае, "если подозрение будет дополнено всеми необходимыми достаточными доказательствами, дело будет передано в суд".

Напомним:

6 августаГПУ вызвала на допрос Гонтареву и Филатова. На сайте Генеральной прокуратуры опубликованы повестки с вызовом на допрос экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Как сообщила пресс-служба ГПУ, вызов на допрос связан с делом о расследовании преступлений беглого олигарха Сергея Курченко.

Всех экс-чиновников вызвали в качестве подозреваемых 12 августа в разное время: Гонтареву – в 13:30, Филатова – 15:30, а Злочевского – в 9:30.

28 марта 2019 года СМИ сообщили, что ГПУ объявила подозрение в отмывании денег "любим друзям" Порошенко. В рамках расследования против беглого олигарха Сергея Курченко Генеральная прокуратура Украины объявила подозрения в содействии в незаконном отмывании и легализации (как до, так и после Революции Достоинства) активов и средств экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, заместителю главы АП Алексею Филатову (которого считают негласным куратором судебной вертикали).