Суд обязал НАБУ открыть дела против Порошенко и Климкина

ГБР уже расследует уголовные дела против пятого Президента Украины / Reuters

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях пятого президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел страны Павла Климкина.

Как говорится в решении суда от 15 августа 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений, гражданин обратился в Соломенский районный суд Киева с иском о том, что еще 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Заявитель подчеркнул, что обстоятельства якобы правонарушений главы МИД Украины и экс-президента до сих пор не раскрыты. Также он добавил, что в Единый реестр досудебных расследований не внесли сведения о совершении нарушений.

Читайте такжеБизнесмен из США обвинил Порошенко в махинациях на миллиарды долларов - деталиСуд удовлетворил жалобу заявителя. Согласно решению суда, НАБУ должно внести сведения в реестр не позднее, чем через 24 часа после получения копии постановления.

Напомним, ГБР расследует 11 уголовных дел против пятого Президента Украины и других высокопоставленных лиц.

К примеру, 12 августа Порошенко допрашивали в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.