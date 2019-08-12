Порошенко пытались забросать яйцами после допроса в ГБР

Порошенко пришел допрос в ГБР / Telegram 24/7

12 августа пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Экс-гаранта допрашивали два часа в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.

Когда бывший президент Украины выходил из здания ГБР, неизвестные попытались забросать его яйцами, однако попали в нескольких журналистов, сообщает Интерфакс-Украина. В инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате происшествия.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем Telegram-канале сообщил, что следующий допрос Порошенко будет проведен с применением полиграфа.

"К слову, это совсем не страшно - все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - добавил Труба.

Напомним, 12 августа Петр Порошенко пришел на допрос не сам. К зданию ГБР поддержать экс-президента приехали его сын Михаил и дочери Евгения и Александра. Также стало известно, что сын Петра Порошенко – Миша, привел также своих друзей, которые окружили его и ограждали от внимания журналистов.

Сам Порошенко заявил, что своих детей на митинге не видел.

"У нас есть молодежная Солидарность, я их (детей, - ред.) не видел", - прокомментировал он Стране.

Как сообщал Главред, 25 июля после допроса в Госбюро расследований автомобиль бывшего президента Украины атаковали во время того, как кортеж уезжал из-под стен ГБР. Неизвестные люди пытались заблокировать машину Порошенко, а один из них даже запрыгнул на капот. Также протестующие выкрикивали лозунги "Порох гэть!" и "сдохни Петя!".