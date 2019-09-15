Гончарук рассказал, кто из топ-чиновников пойдет "в расход"

Виталию Трубарову грозит отставка

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о том, что Кабинет министров планирует сменить руководство Фонда государственного имущества Украины.

"Мы скоро намерены сменить руководство Фонда государственного имущества. И мы ожидаем, что новое руководство Фонда в течение двух недель даст нам реалистичный конкретный план того, что в следующем году планируется к приватизации. Мы хотим выходить с прогнозами относительно поступлений от приватизации, основываясь на реальном плане, который будет поддержан", - сказал он в ходе брифинга.

Напомним, ранее сообщалось о претензиях детективов НАБУ к главе Фонда госимущества Виталию Трубарову.