Рада назначила нового главу Фонда госимущества

Дмитрий Сенниченко / Facebook/Ukrainian Real Estate Club

Верховная Рада Украины на своем заседании в четверг, 19 сентября, назначила главой Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

За соответствующее постановление отдали свои голоса 238 народных избранников.

Перед началом рассмотрения вопроса председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил на заседании парламента относительно полномочий Рады назначать по представлению премьер-министра председателя ФГИУ.

"Сегодня, 19 сентября, премьер-министром Украины внесено в Верховную Раду представление о назначении Дмитрия Сенниченко на должность председателя Фонда государственного имущества Украины", - сообщил Разумков.

Не голосовали в полном составе фракции Батькивщина, Европейская солидарность, Оппозиционная платформа - За жизнь, Голос и группа За будущее.

Сенниченко - бывший директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой компании Укрпочта. Имеет двадцатилетний опыт работы на руководящих должностях в международном бизнесе, неправительственных организациях и государственном управлении. Занимал должности вице-президента комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты, члена Совета предпринимателей при Кабинете министров. В последние годы также выполнял функции независимого члена наблюдательных советов предприятий с иностранными инвестициями в Украине.