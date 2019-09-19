  1. Главная
  3. Украина

Рада назначила нового главу Фонда госимущества

19 сентября 2019, 16:52

За назначение Дмитрия Сенниченко отдали свои голоса 238 народных избранников.

Дмитрий Сенниченко
Дмитрий Сенниченко / Facebook/Ukrainian Real Estate Club

Верховная Рада Украины на своем заседании в четверг, 19 сентября, назначила главой Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

За соответствующее постановление отдали свои голоса 238 народных избранников.

Перед началом рассмотрения вопроса председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил на заседании парламента относительно полномочий Рады назначать по представлению премьер-министра председателя ФГИУ.

"Сегодня, 19 сентября, премьер-министром Украины внесено в Верховную Раду представление о назначении Дмитрия Сенниченко на должность председателя Фонда государственного имущества Украины", - сообщил Разумков.

Не голосовали в полном составе фракции Батькивщина, Европейская солидарность, Оппозиционная платформа - За жизнь, Голос и группа За будущее.

Сенниченко - бывший директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой компании Укрпочта. Имеет двадцатилетний опыт работы на руководящих должностях в международном бизнесе, неправительственных организациях и государственном управлении. Занимал должности вице-президента комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты, члена Совета предпринимателей при Кабинете министров. В последние годы также выполнял функции независимого члена наблюдательных советов предприятий с иностранными инвестициями в Украине.

Верховная Рада Фонд госимущества ФГИУ Дмитрий Сенниченко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:04
"Еще один устал": в Киеве разрушается недавно отремонтированный мост
16:56
Готовят к операции: Анастасия Заворотнюк будет удалять опухоль
16:56
Президент Эстонии рассказала, отменят ли безвиз для украинцев
16:52
Рада назначила нового главу Фонда госимущества Видео
16:40
Как сохранить молодость: врач назвала единственный действенный компонент Видео
16:36
Хотел отменить Томос: скандальному епископу УПЦ МП вернули гражданство Украины Видео
16:32
"Веселый" гороскоп на 19 сентября 2019: кому ждать крупных неприятностей и обострения интриг
16:29
"Тебя в грамотку впишут": на Волыни водитель автобуса оскорбил мать погибшего бойца ООС
16:16
Трюдо влип в расистский скандал из-за фото 18-летней давности
16:10
"Море Азимова": в НАТО ярко сели в лужу из-за Азовского моря
16:07
В НБУ рассказали, хватит ли всем по 1000 гривен Видео
16:02
Яркое лечо на зиму: очень простой рецепт Фото
16:01
Лилия Подкопаева стала мамой в третий раз
16:00
Свободен. Следующий! реклама
15:55
Мелкими монетами украинцы платить не смогут: когда и где менять Видео
15:39
"Поймали знатную рыбу": на Донбассе бойцы ВСУ схватили известного боевика
15:38
Просто спросить: в РФ нашли способ спастись от скандалов в больницах. Фото
15:35
С "минера" моста Метро сняли подозрение в терроризме, Аваков хочет взять его на поруки Видео
15:27
Всплыли причины рака у Заворотнюк
15:10
Денисова рассказала, как будут "вытягивать" украинцев из российских застенков
15:06
Изгоняющий Путина: что в Кремле знают о задержании шамана Габышева
14:58
Заморозки и штормовой ветер: синоптик предупредила о погодных сюрпризах Видео
14:57
Экзорцист: кто такой шаман Александр Габышев и почему он идет изгонять Путина Видео
14:50
Формула Штайнмайера: Кремль и его "люби друзи" сказали, чего хотят от Киева Видео
14:40
"Замучили пытками до смерти": на Черкасчине найдены мертвыми двое мужчин Фото
14:30
"Никаких капитуляций не будет": как Украине удалось довести РФ до истерики – политолог Видео
14:24
Успеть за 8 дней: в Слуге народа ответили Кличко по выборам в Киеве
14:22
"Великий и ужасный" трясется от страха: эксперт обьяснил, кого боится Путин
14:22
"Суперспециалисты": Вернидуб распек украинских тренеров-"физруков"
14:12
Нехватка воды в Севастополе: у оккупантов похвастались возможным выходом
14:01
"Кличко не может руководить Киевом": в Раду внесли закон о столице
14:00
Зеленский назначил экс-руководителя ТЦ Ocean Plaza главой Винницкой ОГА
13:48
Лукашенко четко дал понять, кто останется у власти
13:45
У Анастасии Заворотнюк заговорили о мистике и оккультизме
13:42
В Киеве произошел "жесткий" инцидент с лифтом
13:38
"Идет подготовка полномасштабной войны": эксперт рассказал о коварном плане Путина
13:30
Порох в пороховницах и ягоды в ягодицах - рецензия на боевик Рэмбо: Последняя кровь Видео
13:16
Снегопады, бури и похолодание: украинцев предупредили о погодной аномалии Видео
13:03
Рада приняла закон о реформе ГПУ: что изменится
13:02
Через труп Лукашенко: эксперт рассказал, сможет ли Путин "отжать" Беларусь
12:58
Анастасия Заворотнюк сегодня покинула реанимацию
12:50
Скончался экс-генеральный прокурор Украины
12:36
Оксимирон заявился на онлайн-баттл Hip-hop ru: почему в моду снова входит рэп Видео
12:30
В Слуге народа предложили пойти на жертвы для завершения войны в Донбассе Видео
12:28
"Там происходит трэш": Гончарук пообещал разогнать руководство Госгеокадастра
12:23
Названы неожиданные причины усиления выпадения волос Видео
12:14
Тройное убийство в Николаеве: стали известны шокирующие детали о подозреваемом
12:03
Российская "гуманитарка не доедет": в Луганске подорвали мост
12:01
Модный мятный маникюр, который молодит руки - новые идеи дизайна, 29 фото Фото Видео
12:00
Зеленский назначил бывшего налоговика главой Николаевской ОГА
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять