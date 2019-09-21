На границе с Крымом по указу Зеленского строят новые КПВВ

Строительство двух новых контрольно-пропускных пунктов Чонгар и Каланчак на границе с аннексированным Крымом стартовало 21 сентября.

"Уже сегодня начались работы на объектах для своевременного и качественного выполнения задачи президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон новых КПВВ Чонгар и Каланчак до 15 ноября", - сообщил в Facebook глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

По словам чиновника, через неделю с официальным визитом в Херсонскую область приедет министр инфраструктуры Владислав Криклий. Помимо других вопросов, он намерен проинспектировать строительство КПВВ на границе с Крымом.

Гусев подчеркнул, что строительство новых объектов ведется по проекту, который прошел экспертизу. Сдать новые КПВВ херсонские чиновники намерены в срок. до 15 ноября.

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