Аксенов пригласил Зеленского в оккупированный Крым

Сергей Аксенов пригласил Владимира Зеленского в оккупированный Крым / УНИАН

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать на полуостров.

Во время программы Серьезный разговор в эфире телеканала Крым 24 Аксенов призвал Зеленского посмотреть, что же происходит в Крыму, а также пообщаться с местными жителями.

"Что касается Зеленского… У них квартира тут своя в Ялте. Давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите, хотят ли они назад на Украину, услышьте ответ и, соответственно, примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане", — заявил Аксенов.

Он уточнил, что решение о приглашении Зеленского в Крым находится в компетенции МИД России.

Аксенов добавил, что всем украинским политикам следует признать истину: Крым является частью России, и "это навсегда, есть воля народа, и никто этого изменить не сможет".

Ранее СМИ показали роскошную жизнь Аксенова в Крыму.