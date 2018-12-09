Аксенов высказал благодарность псковским десантникам за действия в 2014 году в Крыму

Мэр Пскова случайно проболтался об агрессии России / Фото: Facebook/Иван Цецерский

Пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов высказал слова благодарности псковским десантникам и спецназу "за умелые действия весной 2014 года".

Как сообщает Московский комсомолец, такое сообщение у себя на странице в Facebook оставил мэр Пскова Иван Цецерский, однако позже пост удалил.

"С главой республики Крым Сергеем Аксеновым, который еще раз поблагодарил всех псковских десантников спецназовцев за умелые действия весной 2014 года по воссоединению Крыма с Россией", - написал мэр Пскова.

Удаленный пост Цецерского успели заскринить журналисты.

"Глава Пскова Иван Цецерский вот так просто и неожиданно поделился деталями спецоперации в Крыму", - отметили в МК.

/ Фото: МК

Напомним, руководство оборонного ведомства РФ пост-фактум признало "своими" российских военнослужащих из Пскова, погибших в августе 2014-го в жестоких боях под Луганском.