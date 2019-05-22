Элитная недвижимость, бизнес и наличные: СМИ показали роскошную жизнь Аксенова в Крыму

22 мая 2019, 23:19

Журналисты узнали, что, согласно декларации, у главы полуострова имущество отсутствует.

Аксенов
Аксенов выделяет родственникам помещения из госсобственности / УНИАН

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов вместе с семьей получает доход, который превышает его доходы в 13 раз.

Как сообщает The Insider, в декларации указан заработок Аксенова в три миллиона рублей, земельные участки и жилой дом в Симферополе площадью 577 кв.м, который принадлежит его теще.

Жена пророссийского главы Крыма владеет тремя квартирами и девятью нежилыми помещениями. Ее доход составляет практически 13 млн рублей. А у тещи есть квартира в элитном ЖК стоимость более шести млн долл.

Зять Аксенова владеет бизнесом. Ему принадлежит компания Премиум Трейд, которая сдает в аренду торговые помещения из госсобственности. Помещения выделяются Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым.

Родственники Аксенова также являются владельцами фирм, получающих выгодные государственные контракты.

Напомним, Аксенов публично заявил, что аннексия украинского полуострова прошла под персональным руководством президента РФ Владимира Путина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Крым Сергей Аксенов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:13
Жена главного комика 95 квартала раскрыла семейные тайны
01:04
Ученые назвали самый полезный сок для здоровья сердца
00:41
Выбросить ненужные вещи и избегать операций: какие опасности несет 23 мая
00:20
Три варианта, включая "лирический": эксперты объяснили, что будет с Украиной без денег МВФ
00:06
Перепись населения, аудит государства, неприкосновенность: Стефанчук рассказал о планах президента
22 мая, среда
23:44
Пыштотелая Эшли Грэм снялась в рекламе купальников вместе со своей сестрой Видео
23:19
Элитная недвижимость, бизнес и наличные: СМИ показали роскошную жизнь Аксенова в Крыму
22:55
"Мы вместе отбирали ему барышень": жена Потапа рассказала о семье и разводе Видео
22:29
У Зеленского оценили вероятность сотрудничества с Вакарчуком
22:11
В ЕС объяснили, что будет с траншем от Европы в случае провала сотрудничества Киева с МВФ
21:58
Шахтер – Динамо: самое интересное о матче – от счета до больных моментов Фото Видео
21:43
The New York Times предложила всем узнать об одной из молодых украинских певиц Видео
21:28
"Микелла решит сама": Алсу впервые прокомментировала скандал на Голос. Дети Видео
20:57
"Получите по мозгам": Соловьев ответил украинцу на деоккупацию Донбасса
20:30
Джоли помирилась с Питтом ради детей
20:01
Замглавы АП Пристайко очертил курс Украины в ЕС и НАТО
19:58
После отказа рассматривать президентские законопроекты Зеленский спрогнозировал депутатам невеселое будущее
19:33
Мораес выбыл на месяц из Шахтера из-за сломанных ребер
19:19
Порошенко признался, что обеспокоен решением Зеленского распустить Раду
19:13
Синоптик предупредила о грозовых дождях и граде
19:05
"Можно пересматривать вечно": Джамала удивила клипом на песню Solo Видео
18:38
Новое украинское правописание утверждено Кабмином
18:15
Зеленский нашел замену Зеркаль. Та рассказала, что с ней теперь будет
17:58
У Зеленского опровергли слухи о прекращении работы МВФ
17:46
САП завела дело на Порошенко
17:27
В ДНР отреагировали на задержание украинских военнослужащих
17:23
"Иди в жопу, украинский философ!": с РосТВ со скандалом выгнали украинского эксперта Видео
17:11
Скандальный руководитель госохраны Гелетей подал рапорт об увольнении
16:50
Разумков станет первым номером партии Слуга народа
16:44
"Указ уже подписан": в АП назвали имя секретаря СНБО
16:32
Главные новости 22 мая: таки "прощавай" от МВФ, игнор Зеленского Радой и обвинение Ляшко
16:22
В Кабмине объяснили, почему МВФ отзывает миссию из Украины
16:12
Почему референдум о мире - идея незрелая и непригодная мнение
15:53
"Тренажерный зал и терапевт": диетолог назвала пользу езды на велосипеде
15:38
Порошенко и Парубий бросили вызов Зеленскому мнение
15:30
"Живой труп": известная телеведущая призналась в смертельной болезни
15:21
Народный фронт не поддерживает законопроект с закрытыми избирательными списками
15:12
Парубий обратился к своим сторонникам с просьбой "принюхаться"
14:47
Четыре депутата покинули фракцию БПП в Раде
14:45
В НФ объяснили, почему Рада "прокатила" законы Зеленского
14:30
Главные вопросы к новому главе Генштаба Руслану Хомчаку мнение
14:28
Рада подложила Зеленскому свинью: депутаты не стали рассматривать его законопроекты
14:22
Парламентская гонка: в антирейтинге партий на первом месте БПП
13:58
Политолог объяснил, почему референдум о мире с Россией - плохая идея
13:46
Почему не стоит паниковать из-за кадровых решений Зеленского мнение
13:05
Зеленский назначил первым замглавы СБУ друга детства
13:03
Руслан Хомчак: что известно о новом главе Генштаба ВСУ досье
12:13
В Кремле прокомментировали референдум о мире с Россией
12:10
Что осталось за кадром: обнародованы детали инаугурации Зеленского Видео
11:56
Надолго ли укрепилась гривна и когда ждать роста курса валют
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять