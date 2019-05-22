Элитная недвижимость, бизнес и наличные: СМИ показали роскошную жизнь Аксенова в Крыму

Аксенов выделяет родственникам помещения из госсобственности / УНИАН

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов вместе с семьей получает доход, который превышает его доходы в 13 раз.

Как сообщает The Insider, в декларации указан заработок Аксенова в три миллиона рублей, земельные участки и жилой дом в Симферополе площадью 577 кв.м, который принадлежит его теще.

Жена пророссийского главы Крыма владеет тремя квартирами и девятью нежилыми помещениями. Ее доход составляет практически 13 млн рублей. А у тещи есть квартира в элитном ЖК стоимость более шести млн долл.

Зять Аксенова владеет бизнесом. Ему принадлежит компания Премиум Трейд, которая сдает в аренду торговые помещения из госсобственности. Помещения выделяются Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым.

Родственники Аксенова также являются владельцами фирм, получающих выгодные государственные контракты.

Напомним, Аксенов публично заявил, что аннексия украинского полуострова прошла под персональным руководством президента РФ Владимира Путина.