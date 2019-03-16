Аксенов рассказал, как Путин лично руководил захватом Крыма

Аксенов уже не скрывает факты о захвате Крыма / УНИАН

Пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов публично заявил, что аннексия украинского полуострова прошла под персональным руководством президента РФ Владимира Путина.

"Уверен, что все это произошло, конечно, благодаря воле крымчан, мужеству крымчан, тех, кто в 2014 году сделал свой исторический выбор, при поддержке всех граждан РФ, при поддержке всех органов власти РФ — законодательной, исполнительной — и, конечно, под руководством нашего президента, нашего лидера Владимира Владимировича Путина", - заявили он на торжественном мероприятии в честь 5-й годовщины аннексии Крыма, сообщает Громадське ТБ.

Аксенов добавил, что Крым мечтал присоединиться к России и лишь благодаря личному участию Путина это стало возможным.

"Мы решали вопрос цивилизационного выбора. Мы хотели быть вместе с исторической родиной — Россией. Мы не ставили условий и ничего не требовали. Но ничего бы не получилось, если бы наш президент Владимир Владимирович Путин лично не руководил этой операцией и не принимал лично решения, от которых зависели судьбы крымчан и севастопольцев. Решения президента спасли нам жизнь", - сказал он.

Назначенный Россией глава Крыма заявил, что аннексия Крыма была уникальной операцией, реализовали ее "дерзко и нагло", что помогло перехитрить оппонентов.

Как ранее сообщалось, Аксенов высказал слова благодарности псковским десантникам и спецназу "за умелые действия весной 2014 года".