Вятрович объяснил, зачем "немцы" в Крыму задумали переименование полуострова

Переименование Крыма: Вятрович сравнил власти полуострова с немцами / Reuters

Переименование Крыма в Тавриду оккупационные власти задумали не просто так, уверен историк и уже экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Эту инициативу он оценивает – как и любые попытки оккупантов что-то делать на оккупированной территории – как "попытки немцев (фашистских захватчиков времен Второй Мировой войны – ред.) называть Украину "рейхскомиссариате Украина".

"Очевидно, россияне таким образом хотят постепенно избавиться от названия Крым, которая так или иначе связана с коренным народом – крымскими татарами. Это им нужно для того, чтобы переписать историю и показать, что Крым был и всегда будет исключительно российским", – пояснил Вятрович во время чата на Главреде.

Читайте такжеГенерал-разведчик спрогнозировал, когда Зеленскому удастся вырвать Крым из лап КремляНапомним, "глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов высказался против идеи дать полуострову двойное название Республика Крым – Таврида. По его словам, дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах.

Как сообщалось, Вятрович заявил об уходе из должности главы Института Национальной памяти. По его словам, большинство амбициозных целей, которые он ставил перед собой, он достиг.

Также Вятрович заговорил о своем преемнике. Бывший глава Института национальной памяти отметил, что для него увольнение не стало неожиданностью.