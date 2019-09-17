"Не нужно и не актуально": Аксенов выступил против переименования Крыма

Сергей Аксенов призвал активистов и политиков "заниматься делом".
Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов высказался против идеи дать полуострову двойное название Республика Крым – Таврида.
Он заявил на своей странице ВКонтакте, что обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду и двойному использованию исторических названий необходимо прекратить.
"Подобные инициативы не нужны и не актуальны. В 2014 году на Родину – в Российскую Федерацию – вернулась Республика Крым. Это название мы должны сохранить. Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах. При этом подчеркну, что мы должны знать и чтить свою историю, в том числе помнить, как назывался наш полуостров в разные времена и эпохи", - заявил Аксенов.
Он добавил, что его целью является "сделать республику процветающим самодостаточным регионом России, а жизнь крымчан комфортной и безопасной".
"Давайте заниматься делом", - подытожил Аксенов.
Ранее Аксенов пригласил Зеленского в оккупированный Крым.