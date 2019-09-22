Задремавший в Раде депутат от Слуги народа сосредоточится на политике к 2020 году

Жан Беленюк обещает стать политиком после Олимпиады / НОК Украины

Борец греко-римского стиля и народный депутат от Слуги народа Жан Беленюк намерен полностью посвятить себя политике только после выступления на летних Олимпийский играх-2020 в Токио.

Как сообщает Радио Свобода, победу на соревнованиях пока спортсмен считает приоритетней, нежели законотворческую деятельность.

"Когда мне предложили (участие в избирательном списке партии Слуга народа - ред.), я сказал, что моя первая цель - это Олимпийские игры, но это всего год. После этого я буду уже полностью предан украинской политике. Сейчас я стараюсь успеть и там, и здесь. Мне кажется, что у меня это получается, потому что в прошлом году я не занимался политикой и был вторым (на мировом первенстве - ред.). А в этом году начал, и стал первым", - сказал он.

По словам атлета, о своих первоочередных целях он предупредил руководство партии до того, как был включен в избирательный список. После Олимпиады-2020 Беленюк обязуется полностью посвятить себя политике.

Напомним, в Раде сделали фото спящего двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе и народного избранника от президентской партии Жана Беленюка.

Ранее Жан Беленюк попал в скандал из-за опубликованного в социальной сети Instagram сексистского поста.