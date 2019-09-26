"Привыкли убивать": Сенцов рассказал о встрече с участвовавшем в Иловайской трагедии ГРУшником

Олег Сенцов / УНИАН

Режиссер-крымчанин Олег Сенцов, освобожденный из тюрьмы во время большого обмена пленным между Киевом и Москвой, рассказал о том, как экс-сотрудник Главного разведывательного управления Минобороны РФ в тюрьме признался ему в том, что российские войска и спецслужбисты участвовали в расправе над украинскими бойцами во время Иловайского котла.

"С ГРУшником мы встретились в ростовском суде, заседание по его делу шло параллельно с моим. [... ] "Под Иловайском все основные вещи делали мы. С ополченцами мы не контактировали", - говорил он мене Все основные бои 2014 года, которые нанесли ущерб украинской армии, вела российская армия", - заявил Сенцов в интервью Новой газете.

По словам режиссера, сотрудник ГРУ оказался в тюрьме из-за бытового убийства сотрудника российской полиции.

"Бытовуха. ГРУшники привыкли убивать. Он встретил полицейского, тот сделал ему замечание, и он его просто убил", - подытожил Сенцов.

Напомним, ранее Олег Сенцов объяснил, зачем Владимиру Путину обмен пленными. Позднее режиссер рассказал, что аннексированный Крым никогда не был до конца украинским