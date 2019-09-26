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"Привыкли убивать": Сенцов рассказал о встрече с участвовавшем в Иловайской трагедии ГРУшником

26 сентября 2019, 20:46

По словам Олега Сенцова, бывший сотрудник ГРУ оказался в одной тюрьме с ним по чисто бытовому преступлению.

Сенцов
Олег Сенцов / УНИАН

Режиссер-крымчанин Олег Сенцов, освобожденный из тюрьмы во время большого обмена пленным между Киевом и Москвой, рассказал о том, как экс-сотрудник Главного разведывательного управления Минобороны РФ в тюрьме признался ему в том, что российские войска и спецслужбисты участвовали в расправе над украинскими бойцами во время Иловайского котла.  

"С ГРУшником мы встретились в ростовском суде, заседание по его делу шло параллельно с моим. [... ] "Под Иловайском все основные вещи делали мы. С ополченцами мы не контактировали", - говорил он мене Все основные бои 2014 года, которые нанесли ущерб украинской армии, вела российская армия", - заявил Сенцов в интервью Новой газете.    

По словам режиссера, сотрудник ГРУ оказался в тюрьме из-за бытового убийства сотрудника российской полиции.

"Бытовуха. ГРУшники привыкли убивать. Он встретил полицейского, тот сделал ему замечание, и он его просто убил", - подытожил Сенцов.

Напомним, ранее Олег Сенцов объяснил, зачем Владимиру Путину обмен пленными. Позднее режиссер рассказал, что аннексированный Крым никогда не был до конца украинским

Минобороны ГРУ российские войска Олег Сенцов война на Донбассе иловайская трагедия
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