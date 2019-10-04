СМИ: Данилюк покинул Украину

Александр Данилюк / Reuters

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, которого заменил Алексей Данилов, уже находиться не в Украине. Так, после громких заявлений он покинул территорию страны.

По данным Страны, экс-глава СНБО улетел в Чехию. Отмечается, что самолет, на борту которого находился Данилюк, около 5:00 4 октября приземлился в аэропорту Праги.

Стоит отметить, что на данный момент официального подтверждения данной информации нет.

Напомним, что 30 сентября президент Владимир Зеленский уволил секретаря СНБО Данилюка, который перед этим подал заявление "по собственному желанию".

После этого Данилюк рассказал о причинах своего ухода, заявив о сложных отношениях с главой Офиса президента Андреем Богданом, о возможной отмене национализации ПриватБанка и поджоге дома экс-руководителя НБУ Валерии Гонтаревой.