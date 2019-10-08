Шестеро детей: глава Слуги народа вновь стал отцом

У Давида Арахамии родились двойняшки.
Глава партии Слуга народа Давид Арахамия в пятый раз стал отцом – его супруга родила девочек-двойняшек.
У 40-летнего политика уже есть четверо детей, теперь супруги будут воспитывать шестерых малышей. О пополнении в семье Арахамии на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Что не будний день – то праздник. С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона! Отдельно Дмитрий Разумков с Днем рождения! А Давид Арахамия с рождением двойни! Теперь он – папа аж шестерых!", - написала Мендель.
Любопытно, что позже пресс-секретарь Зеленского отредактировала запись и удалила часть о пополнении в семье Арахамии.
В комментарии Стране Арахамия подтвердил, что его вторая супруга 36-летняя Виктория родила двойняшек.
"Да, у меня родились двойняшки. Это две девочки. Жена рожала, конечно, здесь, в Киеве. Мы люди простые", - рассказал нардеп.
Других деталей новоиспеченный отец двух девочек не сообщил.
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