Почки и сердце на продажу: в Киеве полиция накрыла торгующую органами клинику

Обыск в клинике / Информатор

В Киеве сотрудники полиции разоблачили врачей одной из частных клиник, торговавших человеческим органами.

Об этом сообщает портал Информатор. По данным журналистов, пресловутая клиника находится в столичном районе Воскресенка и носит название "Медицинский центр Институт семейной медицины плюс".

Как заявляют правоохранители, во время обыска медучреждения они обнаружили емкости с жидким азотом, украшенные надписями "почки", "сердце". Также был обнаружен огромный сейф с деньгами.

Владелец клиники все обвинения категорически отрицает. Ему вторит адвокат директора медучреждении. Он также говорит, что клиника тесно сотрудничает с иностранными пациентами и крайне дорожит своей репутацией. Все детали будет устанавливать следствие.

Напомним, ранее в Киеве задержали по подозрению во взяточничестве врача-трансплантолога. Позднее из его банковской ячейки изъяли 840 тысяч долларов.