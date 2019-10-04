"И бомж может пойти на органы": у врача-трансплантолога нашли около миллиона долларов

У врача нашли около миллиона долларов / facebook.com/ Надежда Максимец

В ходе обысков у заведующего отдела трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова Олега Котенко нашли около миллиона долларов, ему объявлено подозрение, заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"840 тысяч долларов США были изъяты вчера с банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов США", - сказано в сообщении.

Также стало известно, что медику вручили уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

В свою очередь, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога около 3 миллионов гривен.

Добавим, что 4 октября Голосеевский райсуд Киева отпустил под ночной домашний арест задержанного по подозрению во взяточничестве врача-трансплантолога Олега Котенко.

К слову, прокуратура Киева не согласна с подобным решением суда и в настоящее время готовит апелляцию.

Отметим, врача Котенко обязали не покидать дом в период с 21:00 до 7:00. Мера пресечения будет действовать до 1 декабря 2019 года.

Также стало известно, что в настоящее время Котенко отстранен от должности заведующего отделением на время досудебного расследования, передает Украинская правда.

Обратим внимание, что украинцев эта новость шокировала.

"Херасе. Він що транспортує грішників до Раю???", - высказался в соцсети Василий Вихрастюк.

"Это страшная тема, мне до войны еще рассказывал приятель хирург, что у нас процветает черная трансплантология, и бомж может пойти на органы , и люди пропадают не просто так . А теперь война и серые зоны вообще расширили возможности", - рассказала Елена Гладкова.

"Так, стоп. Доктор, который спасал, скорее всего, людей трансплантацией, потому что официально это либо сложно, либо дорого. Думаете, он эти деньги заработал распанахивая трупы бомжей в канавах? Я не пойму, в чём проблема? В Беларуси можно делать трансплантации, а у нас нельзя", - возмутился Сергей Самойленко.

"Везде маньяки, даже среди врачей финансовые маньяки заводятся!", - убежден Олег Лаврусенко.

"Він має роботи безмежно складні операції безкоштовно??? Ви в курсі скільки триває операція на пересадку печінки??? Ви в курсі яку зарплату мають лікарі???", - вопрошает Георгий Кереселидзе.

"Наверное собрал по 50 грн "комплиментов" от пациентов. О которых новый министр МОЗ рассказывала. И которые, по ее мнению, взяткой не являются", - предположил Александр Деркач.

Читайте такжеГлава Минздрава Скалецкая рассказала, как будет решать проблемы с зарплатами врачейНапомним, ранее дерзкий разговор онкологов из Института рака слили в Сеть. По информации, горе-врачи убеждали пациентов, что медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, катастрофически не хватает. В этой связи больным предлагали за бакшиш в размере от 1500 до 18 тысяч гривен – в карман и под видом благотворительной помощи, - содействие в получении "бесплатных" медпрепаратов.

К слову, в прокуратуре также уточнили, что должностные лица инструктировали коллег, чтобы те проводили консультации с пациентами и их родственниками таким образом, чтобы те, в конечном итоге, соглашались платить деньги за лекарства, которые могли получить бесплатно.