  1. Главная
  3. Украина

"И бомж может пойти на органы": у врача-трансплантолога нашли около миллиона долларов

4 октября 2019, 18:58

Голосеевский райсуд Киева отпустил задержанного врача под ночной домашний арест.

У врача нашли около миллиона долларов / facebook.com/ Надежда Максимец

В ходе обысков у заведующего отдела трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова Олега Котенко нашли около миллиона долларов, ему объявлено подозрение, заявила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"840 тысяч долларов США были изъяты вчера с банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма полученных средств составляет около 1 млн долларов США", - сказано в сообщении.

Также стало известно, что медику вручили уведомление о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

В свою очередь, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога около 3 миллионов гривен.

Добавим, что 4 октября Голосеевский райсуд Киева отпустил под ночной домашний арест задержанного по подозрению во взяточничестве врача-трансплантолога Олега Котенко.

К слову, прокуратура Киева не согласна с подобным решением суда и в настоящее время готовит апелляцию.

Отметим, врача Котенко обязали не покидать дом в период с 21:00 до 7:00. Мера пресечения будет действовать до 1 декабря 2019 года.

Также стало известно, что в настоящее время Котенко отстранен от должности заведующего отделением на время досудебного расследования, передает Украинская правда.

Обратим внимание, что украинцев эта новость шокировала.

"Херасе. Він що транспортує грішників до Раю???", - высказался в соцсети Василий Вихрастюк.

"Это страшная тема, мне до войны еще рассказывал приятель хирург, что у нас процветает черная трансплантология, и бомж может пойти на органы , и люди пропадают не просто так . А теперь война и серые зоны вообще расширили возможности", - рассказала Елена Гладкова.

"Так, стоп. Доктор, который спасал, скорее всего, людей трансплантацией, потому что официально это либо сложно, либо дорого. Думаете, он эти деньги заработал распанахивая трупы бомжей в канавах? Я не пойму, в чём проблема? В Беларуси можно делать трансплантации, а у нас нельзя", - возмутился Сергей Самойленко.

"Везде маньяки, даже среди врачей финансовые маньяки заводятся!", - убежден Олег Лаврусенко.

"Він має роботи безмежно складні операції безкоштовно??? Ви в курсі скільки триває операція на пересадку печінки??? Ви в курсі яку зарплату мають лікарі???", - вопрошает Георгий Кереселидзе.

"Наверное собрал по 50 грн "комплиментов" от пациентов. О которых новый министр МОЗ рассказывала. И которые, по ее мнению, взяткой не являются", - предположил Александр Деркач.

Читайте такжеГлава Минздрава Скалецкая рассказала, как будет решать проблемы с зарплатами врачейНапомним, ранее дерзкий разговор онкологов из Института рака слили в Сеть. По информации, горе-врачи убеждали пациентов, что медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, катастрофически не хватает. В этой связи больным предлагали за бакшиш в размере от 1500 до 18 тысяч гривен – в карман и под видом благотворительной помощи, - содействие в получении "бесплатных" медпрепаратов.

К слову, в прокуратуре также уточнили, что должностные лица инструктировали коллег, чтобы те проводили консультации с пациентами и их родственниками таким образом, чтобы те, в конечном итоге, соглашались платить деньги за лекарства, которые могли получить бесплатно.

взятка прокуратура врач домашний арест трансплантологи черная трансплантология пересадка органов
Сейчас вы просматриваете новость «"И бомж может пойти на органы": у врача-трансплантолога нашли около миллиона долларов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:58
Скандал на Николаевщине: воспитатель в детсаду заклеивала детям рты скотчем
19:54
"Настроил рот на работу": "обычный глист" Ляшко внезапно "выполз на арену"
19:48
Звезда Дом-2 разгромила салон красоты из-за маникюра Видео
19:26
Гончарук назвал сроки проведения "электронной" переписи украинцев
19:16
В Киеве на выходных перекроют десятки улиц из-за марафонцев: схема движения
19:15
Великі Вуйки 2019: сюжет, актеры и эксклюзивный саундрек от ТНМК Видео
19:05
"Нанотехнологии": в Николаевской области креативно "отремонтировали" дорогу Видео
19:03
Депутаты из Слуги народа в Раде интересовались секретами вечной молодости
19:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 6 выпуск 3 сезон - 04-10-2019 Фото Видео
18:58
"И бомж может пойти на органы": у врача-трансплантолога нашли около миллиона долларов
18:56
Обложившего Путина трехэтажным матом грузинского журналиста вызвали на допрос Видео
18:33
"Не могу понять": Шаройко дал первое интервью после возвращения в Украину
18:15
"Ху*ло всех заставит": Сенцова "прокляли порохоботы" и гонят "Надю-2" воевать на Донбасс Видео
18:00
"Держали за руки": Пристайко рассказал, как Зеленский хотел пешком идти в Луганск Видео
17:53
"Слава Украине!": известный карикатурист превратил Путина в "бандеровца"
17:36
"Ценное чучело в собачий вольер": Пашинский ответил на подозрение ГБР Видео
17:25
В ЕС назвали дату новых газовых переговоров Видео
17:24
Диденко возглавил ЦИК: что о нем известно Видео
17:10
"400 баксов за час": копы схватили ловкую VIP-сутенершу в Одессе
16:51
Гончарук "объявил войну" бедности в Украине: подробности
16:48
"Пожалуйста, помогите": Лукашенко попросил у Зеленского поддержки Видео
16:47
"Привыкли 300% прибыли получать":в Новой почте пожаловались на кассовые аппараты
16:28
Kazka и Alexeev выступят NRJ Live Party новости компании
16:16
В РФ объяснили принцип определения цены на транзит газа через Украину Видео
16:10
"Раскол в Слуге народа": Дубинский оценил интеллектуальный уровень коллег по фракции
16:05
Тайные мечты и новая любовь: кому гороскоп на завтра обещает волнительный день
15:59
"Зелибобы, вы берега совсем не видите": "слуга народа" оскандалилась из-за военных
15:58
Дональд Трамп заявил, что продолжит давить по "делу Байдена"
15:51
"Неужели я Владимир Владимирович сказал?": Бацька оговорился, выступая с Зеленским Видео
15:41
Ален Делон после инсульта появится в кино
15:29
Украина и Беларусь подписали важные контракты на полмиллиарда долларов
15:20
Пашинский может сесть на 8 лет: ГБР объявило подозрение бывшему нардепу
15:09
"Особенные голубцы?": украинцы высмеяли цены в столовой Рады
15:09
Прослушка для НАБУ и смерть "поправок Лозового": Рада изменила УПК Видео
14:57
У Винника отреагировали на попытку сорвать концерт Видео
14:55
"Груз задавил людей": появились подробности крушения Ан-12 под Львовом Видео
14:49
"В парламенте остается только др***ть": Дубинский поскандалил с Разумковым из-за МВФ
14:43
В Беларуси помилован осужденный за шпионаж украинский журналист Шаройко
14:22
"Демарш" Украины: в ПАСЕ прошел протест против РФ – видео Видео
14:18
"Нет капитуляции": Зеленского в Житомире встретили файер-шоу Фото Видео
14:17
Знаменитый целитель-святой обещает излечить рак Заворотнюк
14:03
Крушение самолета АН-12: врач рассказал о состоянии пострадавших Видео
14:01
В Раде признали необходимость корректировки законопроекта №1210
13:57
"На Лубянке полетели пробки в потолок": в Сети оценили нового адвоката Порошенко из РФ Видео
13:56
Крушение самолета на Львовщине: стали известны имена погибших Видео
13:39
СМИ: Данилюк покинул Украину
13:34
Экстрадиция - дорогая процедура: в ГПУ отказались комментировать подозрение Порошенко
13:21
Экперт оценил последствия увеличения налоговой нагрузки на железорудные компании
13:09
ВСУ и экономика: Пристайко рассказал о "плане Б" по Донбассу
12:59
Новый обмен пленными: в Кремле назвали условие
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять